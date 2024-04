Auto "scivola" all’indietro: tragedia sfiorata

Il mezzo sul quale viaggiavano si sarebbe sfrenato improvvisamente, perdendo l’attrito con l’asfalto reso viscido, forse, dalla copiosa pioggia caduta in pochi minuti. E così, dopo una folle corsa in discesa, due persone sarebbero riuscite a lanciarsi fuori dall’abitacolo, altre due no (una delle quali è grave in ospedale).

A quel punto l’auto imbizzarrita ha prima sfondato una recinzione, per poi compiere un volo di diversi metri e piombare in un cortile privato di via Martiri della Resistenza, adagiandosi su un fianco. Tragedia sfiorata, ieri intorno alle 14.30, in via Trieste a Falconara.

Il primo pomeriggio ha assunto dei contorni terribili per le quattro persone che si trovavano a bordo di una Fiat 500 L. E ovvero, la conducente, una donna di 57 anni, due anziani (un 91enne e una 84enne) e un’altra donna di 61 anni. Non sono note, al momento, le cause di quel problema imprevisto e che determinato la tremenda disavventura. Non viene esclusa alcuna ipotesi.

Ma dalle prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia locale di Falconara, prontamente intervenuta sul posto, quel che è andato delineandosi in maniera più robusta con l’andare delle ore è che l’auto fosse direzionata verso l’impetuosa salita di via Trieste che si affaccia su via Galilei, prima di precipitare all’indietro. Due degli occupanti sarebbero stati trovati a terra, lievemente feriti.

Probabilmente, infatti, sarebbero riusciti a scappare in tempo da un veicolo ingovernabile. Altri due, compresa la conducente, invece, non avrebbero fatto in tempo.

Tanto che, successivamente, sono stati estratti dall’abitacolo dalla squadra dei vigili del fuoco, giunta a sirene spiegate per effettuare le operazioni di competenza.

Partita la chiamata di emergenza, disperata visto l’accaduto, in un lampo sono arrivati medici e sanitari del 118, che hanno provveduto a trasferire tre delle quattro persone all’ospedale di Ancona. Due sono arrivati al pronto soccorso del Regionale di Torrette per essere curate e sottoposte agli accertamenti di rito. Mentre un’altra, all’accesso in codice rosso, avrebbe presentato condizioni decisamente più gravi.

I residenti del civico 41 di via Martiri della Resistenza hanno avvertito un incredibile boato e, una volta che si sono affacciati alle finestre, sono rimasti attoniti di fronte a quel mezzo piombato nel loro cortile. Sarebbero stati gli stessi residenti, oltre ad un’altra persona che si trovava in via Trieste, ad attivare la macchina del soccorso. L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio degli agenti del Comando di Polizia locale di Falconara.

Giacomo Giampieri