Autobus a fuoco sul Viale. Giù i passeggeri, tutto in tilt

Autobus a fuoco lungo il Viale: passeggeri messi in sicurezza, ma enormi disagi per la circolazione. Il mercoledì nero per la viabilità e per i trasporti anconetani ha fatto registrare l’ennesimo problema in città. Dopo il caso del mattino a causa dei lavori all’incrocio tra via XXIX Settembre e piazza Kennedy, ieri pomeriggio verso le 18 un mezzo della Conerobus ha iniziato a fumare dal vano motore posto sul retro mentre era a una fermata del viale della Vittoria in direzione Passetto. Parliamo di uno degli autobus a gasolio, tra i più vecchi e dunque malandati del parco automezzi dell’azienda di trasporto più importante delle Marche. Un guasto al motore sempre più frequente per quanto concerne vetture vecchie di alcuni decenni e che dunque andrebbero sostituiti o quanto meno messi fuori servizio.

Il mezzo aveva imboccato il viale e alla prima fermata l’autista, dopo la sosta dovuta, ha notato del fumo fuoriuscire dal vano motore e quindi ha cercato di intervenire, non prima di aver fatto scendere tutti i passeggeri che erano presenti a bordo, non troppi. Quando ha capito che da solo non avrebbe potuto fare molto ha subito segnalato l’accaduto chiamando i soccorsi, in particolare i vigili del fuoco che dal comando provinciale, una volta allertati, hanno impiegato pochi minuti per essere sul posto. Il principio d’incendio è stato domato senza troppe difficoltà, ma ovviamente la funzionalità del bus è compromessa visto il danno al motore. L’opera di spegnimento ha richiesto la chiusura al traffico del viale e questo si è ripercosso su tutta la rete stradale del centro. Code infinite lungo via Giannelli, via Vecchini e soprattutto dentro la galleria del Risorgimento, direzione centro, fino a piazzale della Libertà. I vigili urbani hanno fatto il possibile per limitare i disagi, prima che la soluzione venisse risolta.