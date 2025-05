Avio Turchi a Torino con il suo volume

Il giornalista falconarese Avio Turchi al Salone internazionale del Libro di Torino 2025 con il suo libro ‘Io Neanderthal. A colloquio con la donna Neanderthal-L’uomo che vorrei essere’. L’autore sarà presente nel padiglione della Regione Marche nelle giornate di venerdì e sabato per l’esposizione e la presentazione della sua opera. "Esserci è una grande soddisfazione – dice –. È il frutto di un grande impegno di ricerca e di studio". Il libro, uscito nel dicembre scorso, è edito da ‘Errebi Grafiche Ripesi’ di Falconara. In ‘Io Neanderthal’ è proposta "la ricostruzione storico scientifica dell’evoluzione di una popolazione vissuta tra 400mila anni fa e 30mila anni fa quando, anche in seguito dell’arrivo di noi Sapiens, si è estinta lasciandoci in eredità dall’1 al 4 per cento del loro Dna", si legge nella nota che accompagna il libro che conduce ad una riflessione: "Chi eravamo, come vivevamo, perché il Neanderthal, nostro lontano parente, si è estinto? I Neanderthal erano e siamo noi, molto uguali e un po’ diversi". Turchi ha collaborato con i migliori artisti del territorio, come Marika Kulik, Sandro Carloni e Alberto Copparoni per le illustrazioni.