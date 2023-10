Avis Fabriano: Record Donazioni Sangue, Grazie Popolazione

"Settembre è stato il mese con il maggior numero di donazioni di sangue nell’anno, in crescita di oltre il 10% rispetto al 2022, il sesto mese consecutivo di crescita rispetto all’anno precedente". Così dal direttivo Avis di Fabriano nel ringraziare la popolazione: "Noi – aggiungono – abbiamo sempre ben presente ciò che dobbiamo e vogliamo fare, quello che per noi è un obiettivo: fare la nostra parte per una società più giusta e solidale".