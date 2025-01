Baglioni, Ranieri, Tozzi e gli altri. Raffica di concerti alle Muse

Lunedì, giorno dell’Epifania, si chiuderà più o meno ufficialmente il periodo delle feste. Ma il giorno dopo, in compenso, si aprirà la stagione inverno-primavera dei concerti pop. Ad inaugurare l’ideale cartellone, alle ore 21, sarà Massimo Ranieri, che porterà il suo tour ‘Tutti i sogni ancora in volo’ al Teatro delle Muse di Ancona. E’ proprio il Massimo cittadino ad ospitare tutti gli eventi. Quattro quelli in programma a gennaio, oltre al già citato Ranieri: giovedì 9 l’ ‘Omaggio a Ennio Morricone’ con Susanna Rigacci come special guest, lunedì 20 ‘ABBADream’, concerto-spettacolo dedicato agli ABBA, giovedì 23 ‘Rock at the Opera’, imponente show rock sinfonico incentrato sui più grandi successi della storia del rock (AC/DC, Led Zeppelin, Metallica, Aerosmith, Deep Purple, Beatles), e domenica 26 Pupo, un altro intramontabile della musica leggera italiana.

Il mese di febbraio si aprirà alle Muse sabato 1 con un altro omaggio a Ennio Morricone, particolarmente sentito, considerato che il protagonista è il figlio. Il concerto si intitola infatti ‘Musiche per il Cinema di Andrea & Ennio Morricone’. A proposito di ‘evergreen’, domenica 2, lunedì 3 e martedì 4 nel teatro dorico sarà di scena Baglioni. Tre giorni in compagnia di uno dei cantautori più amati dal pubblico italiano, il cui tour ‘Piano di Volo - Solo Tris’ permetterà a fan vecchi e nuovi di ascoltare i successi di un percorso iniziato nel 1970. E’ il terzo atto dell’esperienza ‘one man show’ nei grandi teatri lirici iniziata con i tour ‘Solo’ e ‘Solo Bis’.

Mercoledì 5 alle Muse risuoneranno invece le note dei francesi Rockets, che tra fine anni ‘70 e inizio anni ‘80 godettero di una straordinaria popolarità. Sabato 18 si potranno invece ascoltare le canzoni più celebri dei Pink Floyd grazie al ‘Pink Sonic Show’, considerato il miglior tributo ai Pink Floyd d’Europa. Altro tributo venerdì 4 marzo, ‘Voglio vederti danzare - Omaggio a Battiato’. Dopodiché le Muse ad aprile caleranno due assi come Ermal Meta (martedì 18) e Umberto Tozzi (mercoledì 26). Dopo aver attraversato la penisola con un lungo tour estivo, Ermal Meta torna nei teatri per ritrovare il pubblico in una dimensione più intima, per proporre i successi del repertorio fino all’ultimo album ‘Buona Fortuna’. Da non perdere il concerto di Umberto Tozzi, visto che ‘L’ultima notte rosa - The Final Tour’, come spiega il titolo, rappresenta l’addio alle scene live da parte dell’autore di ‘Gloria’.