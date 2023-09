Bagni fino alla fine di ottobre. Il Comune lascia docce e gazebo

La stagione balneare alle battute finali, l’Amministrazione tenta la strada della destagionalizzazione tenendo in piedi, nelle spiagge libere, i gazebi e le docce sulla battigia.

Se le temperature resteranno alte, a Senigallia sarà possibile fare il bagno, ma anche una doccia fino a fine ottobre, solo dopo verranno rimosse. Una decisione per invitare gli operatori a restare aperti ed allungare la stagione, anche alla luce del fatto che l’estate è partita solo a luglio, per via dei mesi di maggio e giugno, entrambi all’insegna delle piogge.

E se la gran parte dei bar e dei ristoranti stagionali hanno chiuso o si avviano ad abbassare le serrande per tutto l’inverno. ‘Saluti baci e birra’, l’evento del bar Ponente Monnabeach in programma sabato alle 18, dove l’estate continua anche domenica e tutti i week-end di ottobre: "Abbiamo deciso di restare aperti il fine settimana se il tempo lo consente. Dopo 15 anni di attività, per la prima volta ho cercato di destagionalizzare, perché è giusto dare un servizio alla città: i clienti ci sono e la gente apprezza moltissimo. È chiaro che teniamo aperto nelle ore centrali della giornata, dalla colazione all’aperitivo e si lavora" spiega Monia Perini, titolare del bar Ponente.

Una scelta già adottata da anni al ‘Batik’ di Cesano, uno dei primi bar sulla spiaggia di ponente a puntare sulla destagionalizzazione. Ma c’è anche chi ha avviato le operazioni di chiusura già da una settimana, quella del ‘Batik’ e del ‘Bar Ponente’ è una scelta che hanno già adottato alcuni locali come ‘Scalo Zero’ che restano aperti anche durante l’inverno.

A restare aperti a prezzi vantaggiosi sono quest’anno anche alcune strutture recettive che si aggiungono alle poche che restano aperte tutto l’anno, un modo per incentivare il turismo fuori stagione, soprattutto anche in vista degli eventi organizzati per l’autunno, come il ritorno di Pane Nostrum: "Abbiamo pensato di riproporlo perché è un evento che funziona – ha spiegato Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – quattro giorni dove la città diventa il centro nazionale dell’arte bianca. L’evento è organizzato da Confcommercio Marche Centrali e Cia provincia di Ancona, con il supporto del Comune di Senigallia, Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche".