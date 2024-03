"Baia, navette da giugno e con orari intelligenti"

La baia di Portonovo si prepara a ricevere tanti visitatori come di consueto per il lungo weekend di Pasqua e pasquetta e le prenotazioni nei ristoranti che hanno riaperto sono già quasi al completo. La baia però sarà raggiungibile solo in auto perché ancora non sono state riattivate le navette che dal parcheggio a monte portano fino alla piazzetta e che come ogni anno saranno operative solo da giugno. Una questione che nei giorni era stata sollevata in consiglio comunale dal consigliere del Pd Giacomo Petrelli che nel corso di un’interrogazione aveva lamentano la mancanza di un piano trasporti per la baia. "Il consigliere Petrelli crea solo facili allarmismi – replica però secco l’assessore alla Mobilità Giovanni Zinni – le navette per Portonovo sono pronte e partiranno come sempre da giugno a settembre, non c’è bisogno di attivarle prima. Stiamo aspettando di capire quanti fondi avremo dalla Regione per pianificare al meglio le risorse proprie da mettere e dare seguito alle corse". Ci saranno però dei cambiamenti come precisa l’assessore: "Gli orari che con la precedente amministrazione generavano corse vuote in alcune fasce orarie verranno modificati – spiega – così garantiremo nelle ore principali che non ci siano tempi di attesa inutili". Petrelli aveva polemizzato anche sulla mancata riapertura dell’ascensore del Passetto che sarà operativo qualche giorno proprio in vista della Pasqua per poi richiudere in attesa dei fondi necessari alla definitiva riapertura.