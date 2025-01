Baleani, la certezza: "Derby con la Vigor. Passaggio chiave"

"Adesso faccio parte solo del consiglio direttivo, sono solo un consigliere del Castelfidardo calcio", ma per quasi tutto il 2024 è stato lui al timone della nave biancoverde approdata al porto della D, dopo due stagioni in Eccellenza. Franco Baleani, ormai ex presidente del Castelfidardo, racconta di un 2024 da ricordare. L’ex presidente fidardense ha così scritto un’altra pagina importante di una carriera in dirigenza iniziata a 16 anni e che lo scorso anno ha tagliato il traguardo dei 60 anni da dirigente. Adesso alla presidenza del Castelfidardo è tornato Costantino Sarnari. "Si è riformata la triade. Io, Sarnari, Pigini, ma non dimentichiamoci Ciucciomei (socio, ma anche presidente del Castelfidardo Academy, ndr) che sta facendo molto bene". Anni di presidenza condite da molte gioie e poche delusioni. "Gli anni di D li ricordo con particolare piacere. Stagioni bellissime, emozionanti, intense, tutte, anche quelle che poi si sono concluse amaramente con la retrocessione. Poi non dimenticherò mai la scorsa stagione. Non me l’aspettavo proprio la promozione, anche se ci credevamo sempre, un giorno, di tornare in D". I meriti sono della squadra in campo, "ma anche di mister e società, tutti insieme. E’ stato formato veramente un grande gruppo". Emozioni, tante. "Sono state tutte partite belle, ma quella che ricordo con più piacere forse è stata la semifinale playoff contro l’UniPomezia, in trasferta, ribaltando il risultato dell’andata, in pieno recupero". Il presente racconta di un Castelfidardo nono nel girone F di D alla fine del girone di andata: 22 punti, +4 sulla zona playout. "Un bilancio positivo. Bassi e alti, con un po’ di difficoltà all’inizio, ma la squadra adesso ha ingranato. Sono giocatori bravi, ma soprattutto un gruppo spettacolare e un mister che è uno dei più bravi della categoria". Domenica inizierà il ritorno. A Senigallia, contro la Vigor, seconda trasferta di fila dopo il punto preso a Fermo. "Dove siamo stati un po’ sfortunati, dovevamo chiuderla nel primo tempo, ma il pareggio ci sta tutto. Contro la VIgor speriamo di rifarci della sconfitta dell’andata, un risultato un po’ bugiardo, perché nel primo tempo potevamo segnare anche tre-quattro gol". Un Castelfidardo che negli ultimi due mesi ha cambiato marcia. "La partita che ricordo con più piacere in questo girone di andata è quella di Recanati". Dal mercato dovrebbero arrivare oggi pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti, un portiere (Munari) e un attaccante (Angeletti). In attesa Baleani chiude così sul 2025: "Siamo sulla buona strada per la salvezza. La quota per salvarsi dovrebbe attestarsi quest’anno sui 40 punti".