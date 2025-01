Bancomat, scatta l’allarme malore. Ma nessuno s’interessa di lui

Ha superato il tempo di permanenza al bancomat, è stato questo il motivo per cui è scattato ‘l’allarme malore’ presente nella filiale di piazza Roma, la stessa dove il 1 gennaio si era recato un anziano per prelevare contanti. L’uomo, con problemi di deambulazione, ha raggiunto come spesso gli accade lo sportello automatico della sua banca e, una volta dentro ha provveduto a seguire ogni istruzione per portare a termine il prelievo. Una volta fatto, lentamente ha schiacciato il bottone per guadagnare l’uscita ma è stato in quel momento che nell’istituto di credito è scattato ‘l’allarme malore’, un sistema che consente a chi si trova nelle vicinanza di chiedere aiuto per la persone che si trova in difficoltà. Nonostante la piazza fosse gremita di persone, nessuna si è preoccupata di vedere se l’anziano avesse realmente qualche difficoltà o se il sistema fosse scattato solo per il troppo tempo di permanenza all’interno. L’uomo, sorpreso della mancanza di umanità si è lentamente allontanato con il suo bastone, come aveva fatto poco prima per raggiungere l’istituto di credito. Come avviene in ogni istituto di credito l’allarme ripete per sette volte, anche ad alto volume, nella speranza di attirare l’attenzione di qualche passante.