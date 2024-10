Barbara, missione impossibile a Fermignano

A casa della capolista. Il Barbara Monserra nel pomeriggio salirà a Fermignano per sfidare la Fermignanese che guarda tutti dall’alto, da sola, nel girone A di Promozione. La squadra di Mancini è in serie positiva da tre giornate con una vittoria e due pareggi, l’ultimo interno contro la Jesina. Nelle ultime tre uscite invece ha rimediato un solo punto il Marina che oggi torna a giocare in casa per cercare di cogliere bottino pieno contro il Villa San Martino. Nel programma della 7^ giornata spiccano due derby. Quello tra Moie Vallesina e Vigor Castelfidardo (a tre soli giorni dalla sfida di andata degli ottavi di Coppa Italia che ha visto prevalere il Moie 3-2), con i primi affamati di punti e gol in campionato (solo una rete realizzata in sei partite), mentre la Vigor vorrà proseguire la striscia di risultati positivi. L’altra sfida tra ‘’anconetane’’ è tra Sassoferrato Genga e Biagio Nazzaro Chiaravalle: la classifica attuale racconta di una sfida con in palio punti salvezza, con i due team divisi solo da due punti. Sta peggio il Sassoferrato Genga che in settimana ha cambiato allenatore. A proposito di cambio allenatori, novità anche sulla panchina della Jesina dove domani farà l’esordio mister Mirco Omiccioli che ha preso il posto di Igor Giorgini. La Jesina, ancora imbattuta, andrà a caccia della vittoria dopo gli ultimi quattro pareggi consecutivi. La squadra leoncella ospiterà l’ex capolista Tavullia Valfoglia che ha perso il primato nell’ultimo turno dopo la sconfitta interna un po’ a sorpresa contro la Pergolese. Il programma.

PROMOZIONE, settima giornata (ore 15:30). Oggi: Fermignanese-Barbara Monserra, Lunano-Appignanese, Marina-Villa S.Martino, Moie Vallesina-Vigor Castelfidardo, S.Orso-Vismara, Sassoferrato Genga-Biagio Nazzaro Chiaravalle. Domani: Jesina-Tavullia Valfoglia, Gabicce Gradara-Pergolese. Classifica: Fermignanese 14; Tavullia Valfoglia 13; Villa S.Martino 11; Jesina e Vismara 10; S.Orso 9; Marina e Barbara Monserra 8; Gabicce Gradara e Vigor Castelfidardo 7; Biagio Nazzaro Chiaravalle, Pergolese e Lunano 6; Moie Vallesina 5; Sassoferrato Genga 4; Appignanese 3.