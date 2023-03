Barbero: "Buon cibo nel rispetto ecologico"

"La transizione ecologica è la nuova rivoluzione industriale" a sostenerlo Silvio Barbero in un incontro organizzato dalla Fondazione Carifac nella sala assemblee della sua sede. Le 30 aziende del settore agroalimentare della provincia di Ancona, presenti all’evento, insieme a istituzioni e fondazioni, hanno avuto modo di confrontarsi con il vicepresidente Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Comune di Bra), già vicepresidente nazionale Slow Food Italia. "Tutela della tradizione e innovazione nel settore alimentare" il tema presentato da Silvio Barbero, un argomento molto apprezzato e partecipato dal pubblico in sala. "Occorre parlare di un cibo buono, pulito, giusto, nel rispetto della tradizione - ha rimarcato Barbero – ci vuole una cultura del cibo, dobbiamo preoccuparci della perdita di fertilità dei terreni, della biodiversità, della varietà delle specie allevate o coltivate. Lavorare per una diversa concezione dell’economia. Dobbiamo passare da un’economia dello sfruttamento del consumo a un concetto di economia sociale e rigenerativa. Oggi la situazione è drammatica perché ci troviamo alle prese con la distruzione microbiotica dovuta all’eccesso di chimica. Il punto di partenza è la vita dei terreni".