Sampaolese salva, Labor beffata: "Denunciamo"

Emozioni e tante polemiche nell’ultima giornata del girone B di Prima Categoria. Non è passata di certo inosservata la rimonta nel finale da 3-0 a 3-4 della Sampaolese a Sassoferrato. Che ha fatto uscire dal campo entrambe le squadre con il sorriso: vittoria del campionato per i padroni di casa e salvezza diretta per gli ospiti. Ai playout finisce invece una Labor delusa e amareggiata. "L’amarezza è tanta, perché quando già festeggi in campo la salvezza e ti ritrovi a fare i playout è dura. Anche per il morale. Tutti i nostri giocatori sono delusi e amareggiati. Ricominciare sarà dura", fa sapere il ds Gasparri. La squadra della Labor, appreso del 3-0 del Sassoferrato Genga segnato al 40’ della ripresa, aveva già iniziato a festeggiare in campo, visto che la partita di Borghetto era già terminata. Poi la sorprendente rimonta degli ospiti avvenuta nel lungo recupero, per via del malore accusato nel secondo tempo dall’assistente dell’arbitro designato dalla Sampaolese. In un quarto d’ora gli ospiti hanno segnato quattro gol. Sabato sera l’intenzione della Labor era di non disputare i playout in segno di protesta. Dalla riunione della dirigenza di domenica sera è stato deciso invece dalla "maggioranza del direttivo di continuare il campionato e quindi di disputare i play-out con il Senigallia Calcio il 18 maggio, pur sapendo di avere subito un torto e di trasformare la rabbia in forza. Stiamo valutando di aprire una denuncia alla procura federale per illecito sportivo, dopo avere parlato con un avvocato sportivo". Nei playout si sfideranno Labor-Senigallia e Staffolo-Chiaravalle. Nei play-off, invece, Real Cameranese-Castelleonese e Montemarciano-Filottranese. Niente da fare invece per il Borgo Minonna, a cui la classifica avulsa ha voltato le spalle come al Pietralacroce. A proposito del Borgo saluta dopo nove anni di fila e ben 250 panchine mister Cristiano Luchetta. Nel girone C è svanito proprio all’ultima giornata il sogno di raggiungere i playoff poi della Passatempese.

Michele Carletti