Vigor, addio ai play-off: "C’è molto rammarico"

La Vigor rimane così, con un pugno di mosche. La sconfitta contro la Samb lascia l’amaro in bocca e la consapevolezza che si sarebbe potuto fare qualcosa in più per prolungare la stagione. Forse sarebbe servito a poco in termini di risultati visto che i playoff non danno accesso diretto alla C, ma ambizioni e successi plasmano il morale di un gruppo, quindi è sempre meglio esserci. La Vigor delle meraviglie, applaudita e apprezzata l’anno scorso, capace di mettere i bastoni tra le ruote alla capolista fino all’ultima giornata, è un lontano ricordo, tant’è che quest’anno non è neppure riuscita a entrare tra le prime cinque. La mancanza di continuità, gli infortuni a pioggia e gli errori difensivi sono gli indizi che portano a un calo così evidente. "Abbiamo raccolto poco, anzi nulla in queste ultime quattro partite – dice Fabio Giulietti, il vice allenatore della Vigor –. La penso come mister Clementi: è stato un tracollo nei risultati, non nelle prestazioni. C’è rammarico, eppure siamo consapevoli del nostro valore. Abbiamo commesso delle leggerezze, ma non mandiamo alla gogna dei ragazzi che hanno sempre dato tutto per questa maglia". Indubbiamente però la difesa rossoblù ha penato troppo, andando in affanno anche di fronte ad avversari non irresistibili. Contro la Samb non è andata meglio, i cinque gol parlano chiaro: Kerjota è stato il più convincente e forse uno dei pochi a salvarsi. L’asso albanese ha tenuto a galla i suoi finché ha potuto, ma nel finale ha dovuto issare bandiera bianca anche lui. Kerjota è l’unica nota lieta di una gara che la Vigor sembrava poter controllare senza patemi e che invece si è lasciata sfilare via. La stessa cosa è accaduta in campionato, dove i rossoblu sono usciti dalla griglia playoff a causa delle troppe ingenuità commesse nelle ultime settimane. Ma il pubblico, nonostante la delusione, è ancora al fianco del gruppo e soprattutto di mister Clementi. Un sostegno incondizionato nei confronti di un tecnico che, come ricorda Giulietti, ha lasciato la sua impronta. "Ringraziamo il pubblico perché nonostante la sconfitta ci ha voluto rendere omaggio – continua il vice allenatore rossoblù –. La gestione Clementi ha portato grandi risultati e ha educato il pubblico. Il popolo vigorino sa vincere, sa perdere e si è abituato a vedere un bel calcio in questi anni, la gente di Senigallia ha dimostrato ancora una volta di essere molto rispettosa nei confronti del nostro lavoro".