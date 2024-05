Ancona, camper incendiato alle Palombare: “Poteva esplodere”

Ancona, 7 maggio 2024 – Camper prende fuoco (video), tensione e paura alle Palombare, ma nessuna conseguenza per le persone. L’incendio che si è verificato nel primo pomeriggio in via Pezzotti poteva avere conseguenze molto serie, ma l’immediato intervento dei vigili del fuoco, contattati subito dai primi testimoni, ha evitato il peggio.

Il camper a fuoco ad Ancona

Il mezzo era stato parcheggiato davanti all’ingresso di una sorta di garage dal titolare dell’immobile e del camper, acquistato usato di recente. Prima di lasciarlo in via Pezzotti il mezzo era stato portato da Fano ad Ancona da un conoscente del titolare. Trattandosi di un camper usato e costruito tanti anni fa qualcosa dev’essere andato storto nel motore, un corto circuito che ha innescato le fiamme.

Un testimone che lavora in un autolavaggio nei pressi ha sentito un tonfo e pochi secondi dopo ha visto le fiamme iniziare a uscire dal mezzo. In pochi secondi le fiamme hanno avvolto il camper che dopo il corto circuito si è mosso andando a sbattere contro la vetrina del garage. Se quella vetrina fosse stata aperta e il camper fosse entrato nella rimessa a quel punto sì i rischi per l’incolumità dei residenti delle abitazioni ai piani superiori sarebbero potuti diventare molto seri.

Per fortuna il camper avvolto dal fuoco è rimasto all’esterno, le fiamme hanno lambito la parete dell’edificio, ma per fortuna non hanno interessato la staticità dei solai. I residenti sono comunque usciti tutti da casa di gran fretta e hanno assistito all’opera di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, mentre i carabinieri hanno ricostruito l’accaduto.

Nessun atto doloso dietro l’episodio, quasi certa la causa del corto circuito. Il proprietario del mezzo e il conoscente, che erano scesi dal mezzo appena parcheggiato poco prima, sono tornati sul posto poco dopo lo scoppio del rogo.