Il verdetto dei numeri. Ancona, stagione flop

Quella che ha concluso la stagione lo scorso 28 aprile è stata la peggior Ancona dell’era Canil-Tiong. Lo dicono i numeri che, passando ai raggi X i campionati disputati dai biancorossi nelle ultime tre stagioni, decretano una performance deludente sotto quasi tutti gli aspetti. Si salvano le ultime cinque giornate, i gol di Spagnoli e Saco, la crescita della squadra dall’arrivo di Boscaglia. E il pubblico, sempre numeroso, più dell’anno precedente, e sempre vincente. I punti e la posizione in classifica: sono 42 i punti conquistati in 38 gare dall’Ancona in questa stagione, media 1,1 a partita e quintultima posizione, 58 in quella precedente, media 1,5 a partita e settima posizione – poi bene nei playoff –, 57 nella prima dall’arrivo di Canil ad Ancona, media 1,5 a partita e sesta posizione, poi subito eliminata nei playoff. La difesa: quest’anno ha incassato 51 reti, lo scorso anno i gol subiti erano 44, due anni fa 50. Ma con l’arrivo di Boscaglia la fase difensiva è migliorata, mettendo in evidenza la coppia di centrali formata da Mondonico e Pasini, che s’è espressa molto bene. L’attacco: quest’anno ha segnato 41 reti, nella scorsa stagione regolare i gol erano 55, due anni fa ben 61. Nella stagione dell’arrivo, dunque, l’Ancona ha realizzato il 50% dei gol in più di quest’anno, grazie a un attacco molto prolifico, in cui spiccano le 18 reti di Rolfini. Le 15 di Spagnoli quest’anno, più le 7 di Saco, sono l’aspetto più positivo dell’attacco biancorosso di questa stagione. Girone di andata e di ritorno: i punti totalizzati dall’Ancona nel girone di andata sono stati 21, pari a quelli del girone di ritorno. Ma l’Ancona a dicembre era 14esima e nel girone di ritorno è stata sorpassata da Juventus Next Gen, Spal e Sestri, terminando al 16esimo posto. Sono 22 i gol fatti nel girone di andata, 19 in quello di ritorno, mentre sono 25 le reti subite nel girone d’andata e 26 in quello di ritorno, nonostante l’inversione di tendenza dimostrata dall’Ancona nelle ultime cinque partite, con 8 punti realizzati frutto di 5 gol fatti e 3 subiti. Le statistiche su 5 partite sono relative, ma se l’Ancona avesse mantenuto questo andamento per tutto il campionato, avrebbe potuto concludere la stagione con 60 punti, che potevano poi significare il quinto posto in classifica.