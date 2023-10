"Bartolini e le opere dimenticate a Osimo. Giacchetti: smantellato il museo"

L’evento organizzato all’istituto Campana per l’istruzione permanente per rendere omaggio a Luigi Bartolini, incisore vissuto per tre anni a Osimo, ha fatto scattare la polemica cittadina. "Non si poteva riallestire, sempre a palazzo Campana, una mostra dell’autore con le opere che erano già state esposte al museo civico? Sotto l’amministrazione comunale Latini, con assessore alla cultura Stefano Simoncini, una ventina di opere di Bartolini erano state collocate al museo civico – dice la presidente dell’istituto, Gilberta Giacchetti –: lo stesso museo che senza una vera ragione è stato smantellato dall’amministrazione Pugnaloni (assessore alla cultura Mauro Pellegrini). Le opere che erano all’interno sono state imballate e portate nel magazzino del seminario. A nulla è valsa la disponibilità del Campana a mantenere all’interno della struttura le opere anche nel momento in cui sarebbero iniziati i lavori di consolidamento del palazzo (che verosimilmente partiranno alla fine dell’anno). Non sappiamo se queste opere sono state riconsegnate al proprietario o meno, ma viste le celebrazioni in molte città delle Marche, perché non esporre di nuovo le opere di Bartolini in una sala del Campana in contemporanea alla conferenza su Bartolini organizzata dal Comune? Altra occasione di valorizzazione del patrimonio e collaborazione con altri enti volutamente mancata". Dopo il pensionamento dello storico dipendente, il Campana cerca un custode. E per presentare la domanda c’è tempo fino al 30.

sil. sa.