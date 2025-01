Battistini e Varriale subito arruolati. Contro la peggior difesa dell’Isernia i biancorossi con l’attacco "boom"

Contro la peggior difesa del campionato l’Ancona sarà chiamata a rispondere subito presente per cominciare nel modo migliore questo 2025. Tutti i biancorossi sono a disposizione di Massimo Gadda e si stanno allenando in gruppo dalla ripresa dello scorso 28 dicembre (Bellucci a parte negli ultimi allenamenti). Intanto è cominciato anche il calciomercato dei professionisti, sul quale il ds Pietro Tamai potrebbe trovare qualche occasione in quota under, ma senza fretta, perché sostanzialmente ora la squadra va bene così, forte di una doppia alternativa per ciascun ruolo.

Ecco dunque che la sfida di Isernia diventa fondamentale non solo per permettere ai dorici di dare seguito a quella continuità di rendimento che ha trovato riscontro nei sette risultati utili consecutivi, ma anche per vedere all’opera i nuovi attaccanti Battistini e Varriale che sono giunti a irrobustire il reparto avanzato proprio quando quest’ultimo sembra aver trovato un buon rendimento anche senza di loro. Come verranno utilizzati dal mister? Con quali minutaggi? A queste domande la partita di Isernia comincerà a fornire delle risposte, ma è chiaro che sale l’attesa per vedere all’opera i due nuovi innesti. Entrambi sono giocatori che Gadda ha già avuto con sé, Antonio Varriale si allena con l’Ancona da due mesi, è reduce da un infortunio al ginocchio con conseguente operazione da cui sembra essersi ripreso perfettamente, lo staff lo tiene d’occhio da tempo, il ragazzo sta dimostrando già ottime cose. E’ un giocatore rapido, che salta l’uomo, che attacca la profondità, che punta la porta ma che sa anche lavorare per i compagni, 3 reti e 3 assist la scorsa stagione nel Ravenna, 10 gol e 5 assist in quella precedente a Forlì. Non sarebbe una sorpresa vederlo già domenica nell’undici iniziale insieme a Martiniello.

Quanto a Luca Battistini, che aveva giocato con Gadda quando era ancora under, è un attaccante fisico, un uomo d’area di rigore, il tipo di giocatore che mancava nella rosa dell’Ancona. Ora che Martiniello è tornato a segnare sarà difficile immaginarlo in panchina, quindi almeno per il momento Battistini potrebbe partire come riserva di Martiniello, ma l’impressione è che ora l’attacco dorico sia assemblato molto meglio di quanto non fosse a inizio campionato, con Martiniello, Amadori, Varriale e Battistini che possono giocare ognuno indifferentemente insieme a uno degli altri tre.

Ai quattro va aggiunto, naturalmente, anche Belcastro, il trequartista che potrebbe trovare spazio alle spalle della coppia d’attacco ogni volta che Gadda vorrà dare maggior peso offensivo alla squadra, disponendola con quel 3-4-1-2 che sembrava la scelta iniziale e che poi, già in precampionato, ha lasciato il posto al 3-5-2. Se Varriale e Martiniello potrebbero partire titolari in attacco, dietro l’undici dovrebbe essere quasi identico a quello dell’ultima partita dell’anno, con Laukzemis in porta, difesa a tre con Rovinelli, Codromaz e Magnanini, centrocampo a cinque con Bugari e Pecci esterni, Gulinatti in regia e Useini e Alluci mezzali.

Giuseppe Poli