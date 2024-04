Belle arti, medaglia d’oro al merito al pittore Blanqueño Pedro Cano

Medaglia d’Oro al Merito delle Belle Arti al pittore Blanqueño Pedro Cano, cittadino onorario della città della carta. Il 3 aprile scorso, il Re Filippo VI e la Regina Letizia di Spagna hanno consegnato l’onorificenza che, come spiegano dal Comune "rappresenta un ulteriore riconoscimento a questo straordinario artista, insignito nel 2014 della cittadinanza onoraria di Fabriano, città che lo ha visto più volte protagonista con mostre personali, incontri culturali internazionali e corsi di acquerello ai quali hanno preso parte artisti provenienti dall’Italia e dall’estero". La cerimonia di premiazione, presieduta dai monarchi, a palazzo dei Congressi di Cadiz dove, oltre all’artista spagnolo, sono state premiate altre 31 istituzioni e personalità. Alla cerimonia hanno partecipato anche il Ministro spagnolo della Cultura, Ernest Urtasun, il presidente del Governo dell’Andalusia, Juanma Moreno. "È una figura di grande rilievo nella scena artistica contemporanea – afferma l’assessore alla Bellezza Maura Nataloni. La sua fama oltre i confini nazionali testimonia il suo impatto e la sua importanza nel mondo dell’arte. Fabriano è orgogliosa di aver conferito all’artista la cittadinanza onoraria, in riconoscimento del suo valore e dell’interesse che ha sempre mostrato per la città". L’ultima esposizione a Fabriano di Pedro Cano, dal titolo "Teatros" nel 2022, nell’ambito del Premio Biennale Internazionale "Fabriano Watercolor". La mostra è stata poi ospitata nel Sala delle Feste di Palazzo Nicolaci, a Noto, nel Teatro Antico di Taormina e a Piazza Navona a Roma, negli spazi espositivi dell’Instituto Cervantes.