Gira con la pistola scacciacani e il passamontagna. Trovato a Castelferretti, denuncia per un 18enne

Uno gira armato con una pistola scacciacani e il passamontagna, l’altro con un tirapugni. Ad accomunarli il luogo dove sono stati intercettati, il territorio di Castelferretti, e lo stesso provvedimento disposto dai carabinieri, una denuncia. Doppia operazione, distinta ma incredibilmente simile, effettuata dai militari della Tenenza falconarese nel fine settimana appena trascorso. Gli uomini guidati dal comandante Giuseppe Esposito, infatti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Ancona un diciottenne, abitante in un Comune limitrofo, e un trentaseienne residente in provincia di Macerata, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere in luogo pubblico. Durante i controlli disposti per il ponte del 25 aprile, il primo, il neo maggiorenne, non ha saputo giustificare la sua presenza nella frazione, oltre ad essere sprovvisto dei documenti di riconoscimento. Lo stesso, infatti, è stato beccato mentre stazionava, a piedi, nei pressi di alcune abitazioni, destando più di un sospetto ai residenti. La successiva attività di perquisizione personale ha consentito di rinvenire una pistola priva di tappo rosso, con cartucce a salve, nonché un passamontagna. Il tutto era stato adeguatamente nascosto all’interno del giubbotto che indossava. Il giovane, che non è stato neppure in grado di spiegare le ragioni di quanto aveva con sé, è stato trovato anche in possesso di una dose di hashish per uso personale. La pistola, le cartucce ed il passamontagna sono stati sottoposti a sequestro penale, mentre la dose di hashish è stata sequestrata a livello amministrativo. Nei suoi confronti è scattata, quindi, la segnalazione alla prefettura competente. Nella seconda iniziativa, invece, i carabinieri della Tenenza di Falconara hanno proceduto a verificare la posizione del trentaseienne, il quale, anch’egli sottoposto a perquisizione personale, è stato inspiegabilmente trovato in possesso di un tirapugni, poi sequestrato penalmente dai militari dell’Arma. Per entrambi, i carabinieri di Falconara hanno proposto al questore di Ancona, Cesare Capocasa, una misura di prevenzione personale. L’attività di presidio del territorio dei carabinieri proseguirà dunque in maniera incessante anche nei prossimi giorni, nell’ambito di specifici servizi sulla città e nei quartieri.

gi. gia.