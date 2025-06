Belvedere Ostrense inaugura la casetta dell’acqua

È stata inaugurata la nuova casetta dell’acqua di Belvedere Ostrense, installata in via Orti in sostituzione della precedente struttura. La casetta, progettata per offrire acqua naturale e frizzante a costi contenuti, risponde agli attuali standard tecnologici e ambientali, promuovendo la riduzione dell’uso della plastica e l’adozione di comportamenti virtuosi. "Siamo felici di avere un servizio rinnovato, efficiente e sostenibile, che offre acqua di qualità a costi contenuti, promuovendo il rispetto per l’ambiente e il risparmio per tutti i cittadini" ha dichiarato il sindaco Sara Ubertini.