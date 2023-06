Bianchelli sold out La Nazionale cantanti tra sorrisi e selfie Vince la solidarietà

Il cuore della Nazionale Italiana Cantanti batte per gli alluvionati, il capitano Ruggeri: "Ho vissuto il dramma da vicino". È stata una serata ricca di emozioni quella di ieri allo stadio Bianchelli dove alle 21 si è giocata la Partita del Cuore – Insieme per Senigallia. Assediato l’Hotel City dove nel tardo pomeriggio sono arrivati i ragazzi di ‘Amici’ che hanno concesso selfie e autografi: tra loro c’è anche chi ha intonato qualche canzone.

Un incidente in autostrada ha fatto arrivare giusto per l’inizio della partita Boro Boro, mentre Rkomi era ancora bloccato sull’A1. La sua maglia è rimasta appesa nello spogliatoio, mentre il suo agente informava costantemente gli organizzatori. Non ha giocato ma è voluto essere presente anche Claudio Cecchetto, un ospite d’eccezione, il talent scout più famoso d’Italia e non solo. E poi Bugo, Moreno, Matteo Bocelli, Ubaldo Pantani, Moreno Conficconi, Shade, Paolo Vallesi, Deddy, Ludwig, Dani Faiv, Andrea Galderisi, Empi, Crytical, Niveo, Cricca, Mv Killa e Vale Lambo capitanati da Enrico Ruggeri, capitano nelle sue Marche: "Ho molti amici, mi ha colpito da vicino – ha spiegato Ruggeri –. La Nazionale Italiana Cantanti è da sempre molto sensibile ai temi di solidarietà e quando c’è la possibilità di aiutare qualcuno non ci tiriamo indietro. E fare il capitano nelle mie Marche ha un valore aggiunto".

Tra una punizione e un corner, in attesa del fischio d’inizio gli speaker di Radio Arancia sono riusciti a far intonare anche ‘Su di Noi’, chiamando in causa il pubblico sugli spalti. In campo con la maglia del Charity Team Senigallia l’infettivologo Matteo Bassetti, accolto dagli applausi e un pezzo di Vigor di ieri con Stefano Goldoni e Paolo Valente, ma anche il vice sindaco Riccardo Pizzi e il consigliere regionale Maurizio Mangialardi. In campo anche l’ex Lecce Rodolfo Giorgetti e gli angeli del fango Pierpaolo Patrizietti, Comandante dei Vigili del Fuoco e Alessandro Olivi, compagno di squadra di Andrea Tisba, giovane vittima dell’alluvione. Senigallia riparte e lo fa grazie al grande cuore della Nazionale Cantanti e dei tanti che ieri sera sono scesi in campo per dare il segnale di rinascita. Uno stadio sold out al fischio d’inizio per un incasso che si aggira attorno a 30mila euro. Il ricavato sarà interamente devoluto agli alluvionati attraverso un progetto di Caritas.