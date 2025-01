"Bici in comune", fondi per promuovere il cicloturismo

Il Comune di Fabriano ha pubblicato un avviso per il finanziamento di interventi per la promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo "Bici in comune". L’obiettivo è promuovere la mobilità ciclistica in tutte le sue modalità attraverso tre linee di attività: la prima prevede l’incentivazione della mobilità ciclabile, la seconda progetti di riqualificazione e messa in sicurezza di piste e percorsi cicloturistici esistenti e la terza per l’organizzazione di eventi aggregativo-sportivi ciclistici.