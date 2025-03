Biglietti e abbonamenti. Tutte le date e le info

La stagione lirica 2025 è stata giustamente presentata in questi giorni per coinvolgere quel turismo musicale che proprio in questo periodo si attiva concretamente nel scegliere le proprie mete. Da venerdì 6 giugno si potranno riconfermare gli abbonamenti; da lunedì 16 giugno fare i nuovi; da lunedì 1 luglio sarà possibile acquistare i biglietti in biglietteria o su vivatiket. Per info la biglietteria delle Muse sarà aperta sino al 9 giugno il martedì e il mercoledì 9.30 - 14.30. Giovedì e venerdì 10-13.30 e 17.30-19.30. Sabato 10.30-13.30. Dal 10 giugno al 14 settembre dal lunedì al venerdì 9.30-14.30. Tel. 071 52525. biglietteria@teatrodelle muse.org Per le scuole 071 20784222