Bignamini, spopola il presepe all’uncinetto

C’è ancora tempo per visitare il presepe all’uncinetto nella sala polivalente del Bignamini di Falconara, che nel periodo natalizio ha attirato decine e decine di persone. Per lo storico cappellano del Centro, don Filippo Pesaresi, "questo presepio è un’opera unica, frutto dell’amore e del talento di Mariella Belà, mamma di Marco, uno degli ospiti della struttura – spiega –. Con l’uncinetto, Mariella ha dato forma alla Natività, trasformando un’antica tecnica artigianale in un vero capolavoro. Ogni personaggio è stato realizzato con cura e pazienza, intrecciando non solo fili, ma anche fede e speranza". Secondo il religioso, tra i dettagli che l’hanno colpito di più, "Maria è stata rappresentata con una delicatezza straordinaria: le sue treccine biondo chiaro incorniciano il volto con dolcezza, e il suo manto, ricamato con motivi leggeri, sembra trasmettere la sua purezza e la grazia del suo "sì" a Dio – racconta –. San Giuseppe, invece, è vestito con colori caldi e terrosi, che richiamano la sua semplicità e il suo ruolo di artigiano e di custode della famiglia. L’attenzione ai particolari del suo abito, come le pieghe minuziosamente lavorate, dona profondità al personaggio, rendendolo vivo e familiare. Anche la scena nel suo insieme è straordinaria: flora, fauna e figure sembrano respirare e dialogare, creando un presepio che non è solo una rappresentazione, ma un’esperienza di contemplazione". Mentre il "Bambinello è il centro del presepio, e Mariella lo ha rappresentato con una dolcezza e una semplicità disarmanti. È avvolto in una copertina lavorata a punti fitti, che suggerisce calore e protezione. Il suo volto sereno invita a riflettere sul mistero della vita che si fa dono, della divinità che si abbassa fino a diventare umana per amore dell’umanità". Come annunciato da don Filippo, "il presepio all’uncinetto del Bignamini sarà possibile ancora per qualche settimana".

Giacomo Giampieri