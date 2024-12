Bilancio, Armezzani duro:: "Numeri senza prospettive"

"Il bilancio appena approvato dalla maggioranza è una manovra contabile e senza prospettive". Lo afferma Lorenzo Armezzani, consigliere di Fabriano progressista. "Meramente contabile perché il Parlamento deve ancora approvare la legge finanziaria e lo stesso deve fare ancora la Regione, privo di prospettiva perché, nonostante il terzo anno, questa amministrazione non riesce a indicare alcuna strategia".

L’assessorato preposto ha affermato che il numero di contenziosi tra Amministrazione e dipendenti è calato: "Sulla base dei documenti in nostro possesso, sono solo cinque i procedimenti ancora attivi. Fra questi il licenziamento dell’ex dirigente dei Lavori pubblici. Sono circa una 70ina i contenziosi del Comune dei quali oltre il 60% erano privi di valutazione sull’esito della causa, nonostante le raccomandazioni dell’Organo di Revisione".

Sui servizi sociali dice: "Gli unici servizi innovativi realizzati negli ultimi dieci anni a sostegno delle persone con disabilità non ricevono la partecipazione alla spesa. L’Amministrazione Ghergo risponde agli investimenti sul sociale con atti giudiziari che, a fronte di una più che probabile sconfitta in appello, potrebbero costare alle casse del Comune oltre 250mila euro di risarcimenti".

Chiude sul fronte Lavori pubblici: "La scuola Mazzini non aprirà a gennaio come l’Amministrazione si era impegnata a fare. Se è urgente consentire la realizzazione di un albergo al Piano, dall’altro chi vorrebbe versare una cifra pazzesca sullo Chalet viene trattato come uno speculatore e lasciato alla porta."