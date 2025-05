Bilancio Più fondi a eventi, borghi e cultura

Il primo assestamento di bilancio da quasi 3 milioni di euro approderà domani in consiglio per l’approvazione e intanto ieri e oggi il documento è passato e passerà l’esame delle Commissioni consiliari. Ieri il tempo per un approfondimento dei capitoli di spesa costellato da una certa confusione, con poca chiarezza sulle destinazioni delle risorse rinvenute dalla giunta e consegnate a pioggia. Più o meno ce n’è per tutti, ma l’impronta politica impresa dalla giunta resta la stessa. Eventi e borghi, due punti nodali della strategia del centrodestra in campagna elettorale, sono le aree più premiate: 290mila euro per le varie iniziative: "Ci puntiamo molto, non è un segreto – ha ribadito l’assessore al bilancio Giovanni Zinni che poi ha snocciolato alcuni dati, ma senza andare nel dettaglio – Non ricordo come suddivideremo le fonti di finanziamento di questo settore come di altri, mi pare che ci sono 31mila euro per Informa Giovani, una somma modesta per le politiche giovanili. Di solito noi riserviamo l’ammontare a seconda dei Peg (Piano esecutivo di gestione, ndr) ed eroghiamo le risorse, ma ciò che viene fatto con quei soldi lo decidono i singoli servizi o assessori. Alla cultura abbiamo riservato 200mila euro, più della metà dei quali, 120mila euro, saranno per la manifestazione d’interesse dell’annualità 2025. Il resto (160mila euro, stando a quanto reso noto in sede di presentazione del bando, ndr) lo aggiungeremo con l’assestamento di bilancio tra due mesi".

Una risposta considerata vaga dall’opposizione, in particolare da Giacomo Petrelli e Susanna Dini del Pd che hanno posto della domande allo stesso Zinni a cui dovrebbe essere data ulteriore risposta nella seduta odierna della commissione. Stando a quanto previsto dai documenti, al netto di quanto già ricordato, al turismo andranno 120mila euro, 440mila euro per l’area ambiente (cura del verde, Portonovo e cinghiali) e altrettanti ai servizi aggiunti del Trasporto pubblico locale, si pensi alla navetta n. 95 per Portonovo. In proporzione alle necessità, poche le risorse per manutenzioni e lavori pubblici: "Purtroppo non succede mai che il collega Zinni al bilancio mi chieda se mi possano servire 500mila euro quando c’è da dividere le risorse ogni volta dobbiamo attingere da avanzi, riserve e così via" ha detto a metà tra lo scherzo e il serio Stefano Tombolini, assessore ai lavori pubblici, in commissione. A lui è toccata la parte della variazione del piano triennale delle opere pubbliche, incentrata, a parte corso Garibaldi e strade vicinali, soprattutto su scuole, cimiteri e altro.