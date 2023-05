"Bisogna darle un vero carattere"

Piazza Pertini è sempre stata percepita come una piazza a metà. Questo ha portato a una mancanza di identità del luogo. Negli ultimi anni è stata utilizzata di più rispetto al passato, ma è vero che lo si è fatto senza darle un proprio carattere. Su questo bisogna intervenire, ne sono consapevole. La soluzione, secondo me, è creare un flusso unico e pedonale dal Mercato delle Erbe a piazza Pertini, attraverso corso Mazzini e via Castelfidardo, riqualificando e rivalutando la bellissima piazza Stamira.

Questo amplierebbe le possibilità del centro commerciale naturale all’aperto, che dal Mercato delle Erbe riqualificato arriva sino alla grande piazza dove è possibile fare eventi importanti. Ciò renderebbe il centro pedonale più bello, perché il corso sarebbe attraversato da una perpendicolare prestigiosa come via Castelfidardo, ora pavimentata per metà ad asfalto. In questo modo la piazza diventerebbe parte integrante di un contesto. Nella piazza si potrebbe ricavare uno spazio polifunzionale che può essere coperto quando serve. Non più tensostrutture montate e smontate, ma uno spazio che si adatta alle esigenze, in una parte della piazza.

Questo manca al centro, e diventerebbe un polo di grande attrattiva, per quelle attività come market temporanei, feste, festival legati a prodotti specifici. Senza rinunciare allo spazio aperto per eventi più di massa. In tutto questo, l’area che ospita la Mater Amabilis di Trubbiani va rivoluzionata per far emergere i rinoceronti e renderli il simbolo di una piazza riconquistata.