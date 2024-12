Blitz dei carabinieri. Minacce di morte ed estorsione alla ex: arrestato in strada

Avrebbe provato a sottrarre soldi all’ex compagna utilizzando frasi impronunciabili e minacce di morte: un trentenne anconetano arrestato in flagranza per il reato di estorsione dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia dorica. L’operazione è stata effettuata venerdì da militari in pieno pomeriggio. L’uomo, peraltro già noto alle forze dell’ordine, avrebbe tentato di estorcere dei soldi alla sua ex fidanzata di 29 anni. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, alla base di quel gesto scriteriato alcuni problemi legati all’acquisto di sostanze stupefacenti. In particolare, la donna stava passeggiando, ignara di quello che le sarebbe accaduto di lì a poco, in piazza d’Armi, zona centrale del capoluogo. A quel punto è stata raggiunta dall’uomo e minacciata di morte. Lo stesso soggetto, infatti, pretendeva la restituzione di una somma di denaro. Al fine di difendersi, la ragazza ha utilizzato contro di lui dello spray al peperoncino, per poi rifugiarsi all’interno di un esercizio commerciale, situato nelle immediate vicinanze. Una volta che si è messa al sicuro, al riparo dalla furia dell’ex compagno, ha potuto contattare il Numero unico delle emergenze 112.

La macchina dei soccorsi si è attivata in un brevissimo periodo e, una volta giunti sul posto, i carabinieri di Ancona hanno provveduto ad arrestare il trentenne. L’uomo, in effetti, è stato rintracciato mentre si trovava ancora sul posto. A quel punto è stato condotto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa del rito per direttissima che si è svolto nella mattinata di ieri.