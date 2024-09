Blitz in spiaggia. Passetto, via i dehors: "Ma è tutto assurdo"

Passetto, niente più dehors in spiaggia: blitz della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto nella baia ai piedi del Monumento. I bagnanti, due giorni fa, sono stati sfrattati dai tavolinetti esterni in cui ormai da anni la gente si sedeva per bere o mangiare qualcosa di veloce dopo un bagno al mare. Sbalordito e incredulo il titolare dello stabilimento ´Il Valentino´, Claudio Cerusico: "Mi hanno fatto togliere tutto, persino il tavolinetto in cui mi appoggiavo per fare cassa. Mi hanno detto che quello spazio non è compreso nella concessione, che tra l’altro ho sempre pagato. La Guardia costiera ha detto che serviva uno spazio di sicurezza per consentire il passaggio. A dire il vero – riflette – si passava bene anche prima, ma se non mi è consentito tenere i tavolini, mi adeguo", dice. Alla base di tutto ci sarebbe una questione legata all’occupazione di suolo pubblico. Non sarebbe però stata comminata alcuna sanzione all’imprenditore. Solo l’intimazione di rimuovere tutto: "È una cosa assurda", riflette lui. Che è preoccupato persino per la questione legata al salvamento: "So molto poco di tutte queste normative, ma penso che oggi sia l’ultimo giorno di attività dei bagnini. Non so se da domani dovrò chiudere. Però, non lo trovo giusto ciò, dato che la stagione è iniziata in ritardo e che ancora il tempo è bello e le temperature consentono di venire al mare in serenità. Così come si discute della proroga della stagione balneare, si dovrebbe garantire un servizio di salvataggio a chi viene in spiaggia. A questo punto – ironizza – salirà io in torretta. D’altronde, ho il brevetto da bagnino".

ni.mor.