Boato, giochi distrutti: "Sono dei criminali"

Boato a Marina di Montemarciano, un petardo danneggia i giochi nel parco di ‘Casebrugiate’ e fa tremare i vetri di alcune abitazioni. Il sindaco: "Questa attività criminale è insostenibile". Sono in corso da parte dei carabinieri le indagini per individuare i responsabili che alle 22,30 di giovedì hanno preso di mira i giochi per bambini nel parco di Marina di Montemarciano: difficile pensare ad un semplice petardo, si sospetta che a generare il boato, sia stato un petardo artigianale. Non una ragazzata, ma un vero e proprio atto vandalico. Nell’area non sono presenti telecamere di videosorveglianza e al momento non ci sarebbero testimoni. I residenti in prossimità dei giardini sono stati spaventati da un boato che ha fatto tremare i vetri delle case più vicine.

"Il danno è importante – spiega Maurizio Grilli, sindaco di Montemarciano – non sappiamo se riusciremo a ripristinare il gioco, sostituirlo è una spesa, è datato ma molto grande e il valore è di migliaia di euro. La speranza è di ritrovare i responsabili attraverso i filmati delle telecamere presenti nelle zone adiacenti. Chiederemo al Prefetto di interdire con un’ordinanza l’accesso a parchi e aree pubbliche sia a Montemarciano che a Marina e questo dalle 21 della sera sino alla mattina successiva e fino al 28 febbraio. L’intenzione è di prorogare il provvedimento, questa è un’attività criminale insostenibile. Chi ha sbagliato deve pagare". Il sindaco ha rivolto anche un appello ai cittadini: "Chiedo a chiunque abbia informazioni o abbia visto qualcosa di farsi avanti e di avere fiducia nelle forze dell’ordine: tornare ad essere una comunità è anche fare fronte comune davanti a questi atti che rappresentano veri e propri attacchi alla convivenza civile".

Ieri gli agenti della polizia municipale di Montemarciano hanno effettuato un sopralluogo. Indignati molti cittadini che si sono scatenati sui social: "Tutti i cittadini del Comune di Montemarciano che hanno a cuore il bene pubblico, avete visto il risultato della bomba di ieri sera? Parco ‘Casebrugiate’ distrutto, il gioco del castello divelto distrutto – si legge in un post del gruppo Facebook Sei di Marina di Montemarciano se… -. Chiediamo a tutti che venga fatta un’indagine una denuncia che vengano messe telecamere e si prendano seri e gravi provvedimenti verso i criminali adolescenti o meno che siano, che hanno compiuto un’azione così deprecabile. Se non facciamo qualcosa per fermare questi atti di vandalismo e delinquenza non potrà che andare sempre peggio! Indigniamoci e mobilitiamoci in qualcosa di significativo!"