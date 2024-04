"BodyScemi" tra conflitti globali e clima: sul palco ecco i PanPers

Cambiamento climatico, conflitti globali, farine di insetti, intelligenze artificiali. C’è chi ci vede l’apocalisse e chi invece l’occasione per ridere di un mondo sempre più grottesco. Sono i PanPers, comici, attori e conduttori televisivi, i quali tornano sui palcoscenici italiani con uno spettacolo completamente nuovo, "BodyScemi", che andrà in scena questa sera (ore 21) al Teatro La Fenice di Senigallia.

Passando dal politicamente scorretto al tendenzialmente giusto, da canzoni in classifica a sketch inclassificabili, i PanPers offrono agli spettatori una prospettiva fuori dal coro del bizzarro presente in cui stiamo vivendo. Una visione rassicurante di una realtà incerta al grido di ‘se tutto deve andare a rotoli, che almeno sia uno spasso!’.

Questo è molto altro in questo nuovo ed entusiasmante show che il duo dichiara essere quello della loro maturità artistica. "E se c’è budget ci mettono pure i laser", si legge nell’ironica presentazione. Da aprile 2022 i PanPers conducono insieme a Elettra Lamborghini il programma "Only Fun – Comico Show" sul canale Nove di Warner Bros Discovery. L’organizzazione dello spettacolo è della Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne e Vivaticket (online e nei punti vendita). Per informazioni: 0859047726 www.besteventi.it