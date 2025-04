Bola Padel trionfa al Master Regionale Marche di Padel Femminile

Grande successo per il Master Regionale Marche di Padel Femminile che si è svolto sabato 13 aprile presso il Paradise Village di Castel di Lama. La struttura ascolana ha ospitato la Women’s Padel Cup All Star, manifestazione che ha visto sfidarsi quattro squadre marchigiane di terza e quarta fascia: CTP Piceno, Bola Padel, Marconi Wellness e Illumia Padel.

La giornata si è aperta con le semifinali disputate in contemporanea nella mattinata. Nel primo incontro, il Bola Padel ha avuto la meglio sul CTP Piceno con un netto 2-0, mentre nell’altra semifinale il Marconi Wellness ha superato l’Illumia Padel per 2-1 al termine di match combattuti.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:30, si sono svolte in parallelo le finali. Nella sfida per il primo posto, il Bola Padel ha confermato l’ottimo stato di forma battendo il Marconi Wellness per 2-1 in un confronto equilibrato e ricco di colpi spettacolari. Le ragazze del Bola Padel hanno così conquistato il titolo di campionesse del quadrangolare regionale, dimostrando grande affiatamento e qualità di gioco.

Nella finale per il terzo e quarto posto, l’Illumia Padel si è imposta con un secco 2-0 sul CTP Piceno, chiudendo così il torneo al terzo gradino del podio.

La manifestazione, svoltasi secondo la filosofia TPRA che privilegia il divertimento e la socializzazione, ha regalato una giornata di sport e condivisione per tutte le atlete partecipanti, confermando il crescente interesse per il padel femminile nelle Marche. Il Paradise Village di Castel di Lama si conferma punto di riferimento per gli eventi sportivi di qualità nel territorio ascolano.