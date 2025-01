Brazilian Jiu Jitsu,. Francesca Recchi argento europeo

La senigalliese Francesca Recchi, Argento al Campionato Europeo IBJJF nelle cinture blu si conferma uno dei migliori prospetti del Brazilian Jiu Jitsu. Domenica nel palazzetto Odivelas di Lisbona, si è conquistata l’importante medaglia laureandosi così vice campionessa europea adult, per la categoria heavy weight, blue belt. Un qualcosa che sicuramente non si vede tutti i giorni, l’Injjf è infatti la più importante federazione di Brazilian Jiu Jitsu riconosciuta al mondo e il Campionato Europeo Ibjjf è una delle competizioni più rilevanti nel panorama internazionale.

"Sono felicissima di questo risultato e di quanto fatto finora, – aggiunge la diretta interessata Francesca Recchi – è stato un percorso davvero emozionante. Potersi confrontare con atlete di questo calibro è stata un’esperienza indimenticabile. In finale ho trovato un’avversaria fortissima, ma credo di aver dato tutto. Vorrei ringraziare tutto il team di Grappling Senigallia che mi ha accolto e supportato: niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza il lavoro in palestra insieme ai miei compagni di squadra e agli istruttori. Vorrei ringraziare anche L’Accademia di Milano di Nicola Donadio che mi ha dato un grande mano, soprattutto nell’ultimo mese di preparazione. Non vedo l’ora di tornare sul tatami per continuare ad allenarmi e fare sempre meglio" - spiega l’atleta -