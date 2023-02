Broker di Ancona, la "vita spericolata" nonostante sospensione e radiazione

Leonardo Di Caprio nel celebre film «Prova a prendermi»: una truffa da 4 miliardi di dollari

Ancona, 19 febbraio 2023 – Gli scrigni di paesotti, cittadine e metropoli sono pieni di storie di truffe ed inganni. Vecchi come è vecchio il mondo. La cinematografia ci ha costruito una fortuna: da Totò, passando per i polizieschi "pane e cicoria" degli anni 70-80, fino ai colossal alla Di Caprio dei giorni nostri. Da una parte l’abile ingannatore, dall’altra le vittime. Una lotta per la sopravvivenza che non fa dormire la notte a chi, purtroppo, perde tutto. L’abile broker osimana non ha affatto l’aria di un Arsenio Lupin in gonnella. Anzi, è una persona normalissima. Una bella macchina, un tenore di vita certo un po ’ più elevato della media ma neanche così eccezionale. Non vola tra Parigi e New York in un giorno, non fa vacanze su yacht da sogno. Fa corsi motivazionali con un noto guru. E’ piuttosto una che puoi incontrare dal fruttivendolo sotto casa. E forse è proprio così che almeno dal 2016 ad oggi è riuscita ad attirare le simpatie di decine di compaesani, convincendoli della bontà della propria attività professionale. Che poi è di una banlità sconvolgente: tu mi affidi i tuoi risparmi, io broker attraverso una serie di salti mirabolanti te li moltiplico...