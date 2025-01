’Bruna Bistrot’ conquista Borghese: "Una vittoria che premia il lavoro fatto"

"Bruna Bistrot", il locale di Micheal Baccani e la sorella Arianna, con un punteggio di 129 punti è il vincitore di ‘Quattro Ristoranti’. ‘Il Mare in Terrazza’, ‘Tajamare’, ‘La Tartana’ e ‘Bruna Bistrot’ si sono sfidati per aggiudicarsi il premio offerto dalla trasmissione di successo condotta da Alessandro Borghese. Una cella frigorifera, un piano assicurativo per il locale offerto da Generali e un software Zucchetti sono i premi con cui Arianna e Micheal potranno arricchire il loro locale. Lui chef, lei regina di sala ha affrontato i colleghi Christian, Annalisa e Petra che insieme a Borghese si sono seduti al tavolo del suo locale per assaggiare i piatti che i fratelli Baccani offrono nel loro menù: "Amici e clienti sono curiosi di sapere cosa accade, come sono le riprese – spiega Arianna – non ci aspettavamo di vincere e credo che ci siamo riusciti anche per il fatto di essere stati sempre noi stessi. Siamo un locale nuovo, abbiamo aperto nel 2019 poi abbiamo affrontato il periodo difficile della pandemia, ma siamo ripartiti più forti di prima".

La ristorazione è un ‘vizio’ di famiglia: nonna Bruna, a cui si ispira il nome del locale, è stata una chef che ha lavorato in locali che hanno fatto la storia della spiaggia di velluto come ‘Riccardone’s’ e ‘Villa Sorriso’. Mamma e papà hanno un negozio di pasta all’uovo: "Io mi occupo della sala, il titolare è Micheal, che è anche lo chef: dopo aver lavorato in tanti ristoranti, ha deciso di aprirne uno suo. Questa vittoria ci dice che siamo sulla strada giusta, anche se c’è sempre qualcosa da migliorare".

I punti che Borghese ha dato al locale sono stati 35: 7 rispettivamente a location, menù, servizio, conto e special: "Mi aspettavo qualcosa in più sul menù, ma va benissimo così – conclude Arianna – adesso ci aspettiamo che dopo questa puntata, che chi non ha provato il nostro ristorante venga a trovarci".

Amici e clienti di ‘Tajamare’ e ‘Scalo Zero’, i locali di Christian Ramazzotti, hanno seguito insieme la puntata dal circolo di Cesano, ma dai social, un plauso è stato riservato ad Annalisa Micci, la titolare del ‘Mare in Terrazza’, di cui molti hanno apprezzato, oltre alla sua professionalità, la sua spontaneità.