Bus studenti strapieno: "Subito un nuovo mezzo"

La questione dei bus strapieni di studenti che vanno a scuola è già stata trattata nei giorni scorsi dal Resto del Carlino. Sul problema, sulle lamentele dei genitori e sugli eventuali correttivi interviene Italo D’Angelo, presidente di ConeroBus.

Presidente D’Angelo, come risolvere la questione?

"Per quanto riguarda il sovraffollamento della linea 6, segnalato dal Resto del Carlino, ho già attivato il nostro servizio di controllo per risolvere il disservizio, per il quale chiedo scusa agli utenti. La corsa ha in effetti volumi importanti e da lunedì (domani, ndr) su quel tratto transiterà un autobus da 18 metri, quindi il doppio di quello utilizzato finora. Se necessario l’azienda valuterà l’inserimento di una nuova corsa. Con il Comune a breve avremo un tavolo tecnico che analizzerà i vari problemi del traffico urbano. Oggi abbiamo oltre 1500 corse giornaliere e impieghiamo 120 autobus al giorno per la sola Ancona".

Ma secondo lei serve anche un numero maggiore di autisti?

"Sì, abbiamo bisogno di assumere più autisti. L’autista è una figura rara da reperire e Conerobus ha bisogno di operatori motivati e qualificati. Nell’ultimo Cda abbiamo deliberato di snellire le procedure di selezione, investiremo noi stessi sulla formazione e il futuro dei nuovi autisti".

Come va con gli evasori del biglietto? Quante sanzioni?

"Fin dal nostro insediamento abbiamo intensificato i controlli che prima erano effettuati solo con operatori interni, affiancandoli anche con le guardie giurate della Fi.Fa Security, anche per la maggiore sicurezza degli autisti. Grazie a una collaborazione con Università e Comune abbiamo previsto dei punti informativi e di bigliettazione e abbiamo constatato con soddisfazione che l’evasione degli studenti universitari è stata praticamente azzerata. Nel 2024 sono state elevate oltre 7000 sanzioni e da gennaio ne sono state elevate oltre 1300 di cui il 40% riscosse tramite Pos al momento. Ed entro fine anno andrà in vigore il nuovo sistema Marta che prevede la smarcatura di qualsiasi titolo di viaggio".

Quali altri passi nell’immediato futuro?

"Un articolato piano di ristrutturazione aziendale sarà a breve presentato ai soci e alle organizzazioni sindacali. Nel 2024 il risparmio è stato di circa 800mila euro, in un anno i cui costi sono lievitati anche per l’inflazione. Basti pensare ai pezzi di ricambio e soprattutto ai costi del carburante che consumiamo per trasportare 18 milioni di passeggeri l’anno percorrendo circa 9 milioni di chilometri".

Giuseppe Poli