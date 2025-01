Calci al distributore automatico: prima l’arresto poi il daspo urbano

Prese d’assalto il distributore automatico di generi alimentari, primo Daspo urbano dell’anno emesso dal questore di Ancona Cesare Capocasa nei confronti di un 24enne di origine pakistana. Il provvedimento è nato in seguito all’arresto dei carabinieri, intervenuti in Corso Matteotti a Chiaravalle, dopo che alcuni cittadini avevano visto quel giovane, ai primi di gennaio, colpire le vetrate dell’erogatore con un vaso in cemento, per poi mandarle in frantumi. A quel punto era riuscito a rubare qualche pacchetto di biscotti e un tramezzino, prima di allontanarsi ed essere intercettato pochi metri dopo dai militari. Dagli accertamenti è emerso come lo stesso si fosse reso responsabile, nelle ore precedenti, anche del reato di interruzione di pubblico servizio. Trovato in possesso della merce, è stato arrestato e alla convalida dei giorni successivi avrebbe detto "l’ho fatto per fame". Ma in considerazione dei precedenti, della sua condotta violenta e della pericolosità sociale, la Questura ha ritenuto necessario proibirgli l’accesso alle aree urbane attigue all’esercizio dove si è consumato il fatto per i prossimi due anni. Una misura di prevenzione che si prefigge la finalità di ridurre al massimo i rischi di commissione di disordini, attraverso azioni di prevenzione verso fenomeni di criminalità e illegalità diffusa che incidono sull’esigenze di sicurezza pubblica.