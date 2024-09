Camerano, sapore di A: "Conversano subito tosta"

Anche la Pallamano Camerano giocherà in casa, al debutto. Domani i gialloblu ospiteranno alle ore 17, al Pala Principi, Conversano, subito un avversario di livello. I ragazzi di coach Rui Carvalho hanno avuto modo di prepararsi a questo appuntamento con due test amichevoli contro Cingoli e Lanzara. "Sono felice del lavoro dei ragazzi – afferma coach Carvalho –. Ci troveremo di fronte Conversano, squadra forte e che si è rinforzata molto in estate. Dobbiamo crescere passo dopo passo e questa partita sarà importante in tal senso. Vogliamo fare una bella partita perché vogliamo dare una soddisfazione ai nostri tifosi". La A Gold, risultato storico per i gialloblu, "Sarà per noi il coronamento di un sogno che parte da lontano – afferma il presidente gialloblu Massimo Albamonte -. Questa società nel corso degli anni è diventata una famiglia. Siamo partiti dal basso ma siamo cresciuti passo dopo passo fino al raggiungimento dell’A Gold. Ci attende ora un campionato in cui ci aspettiamo di giocarci ogni partita alla pari e puntiamo a rimanere nella categoria: il precampionato è andato bene e con coach Rui Carvalho c’è unità di intenti, oltre al fatto che la squadra lo sta seguendo molto". Il programma della prima giornata nella A Gold maschile. Domani: Chiaravalle-Siracusa (ore 15), Camerano-Conversano (ore 17), Fasano-Bozen, Cassano Magnano-Cingoli, Brixen-Sparer Eppan Appiano, Alperia Merano-Pressano, Sassari-Secchia Rubiera.