Camere con vista", 3 Autori in Mostra alla Rocca Roveresca di Senigallia"

Tre autori impegnati in percorsi e ricerche differenti, tra approcci di tipo documentario e sguardi artistici a forte contenuto sperimentale, ma tutti uniti dalla riflessione sul paesaggio come tema centrale di studio, attenzione e riflessione formale. I nomi sono quelli di Luca Capuano, Paola De Pietri e Pierluigi Giorgi, che da oggi (ore 17) espongono le loro opere alla Rocca Roveresca di Senigallia nella mostra ‘Camere con vista. San BenedettoPesaro. Andata e ritorno’, progetto vincitore dell’avviso pubblico ‘Strategia Fotografia 2022’, promosso dal Ministero della Cultura. A questo primo appuntamento seguirà il 21 luglio la partecipazione a ‘Demanio Marittimo.Km-278’. L’iniziativa è curata dall’Associazione Demanio Marittimo.Km-278 con la Direzione Regionale Musei MIC Marche, l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero della Cultura.