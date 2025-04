Camilletti presenta il suo libro dedicato allo storico ristorante

Un pranzo arricchito da una ‘pietanza’ particolare: un libro. E’ quanto propone oggi (ore 13) il MaWay del Passetto di Ancona, dove Maria Grazia Camilletti presenterà il suo libro ‘Il ristorante Passetto. Un’icona nella storia di Ancona (1949-2010)’, edito da Affinità elettive. All’evento parteciperanno anche alcuni dei protagonisti che hanno reso celebre lo storico locale. E’ un’occasione per rivivere la storia, tra gusto e racconti. Il ristorante Passetto, ‘figlio di una trattoria e nipote di un’osteria’, diviene nel corso degli anni luogo d’incontri e crocevia di affetti e celebrazioni. Tempio della ristorazione (2 stelle Michelin), conosciuto sia a livello nazionale che internazionale, frequentato da divi e da gente comune, a poco a poco entra nell’immaginario degli anconetani e si trasforma in un simbolo per tutti. Simbolo del carattere di gente di mare nello stesso tempo fragile e resistente, riservata e accogliente. La sua storia, ricostruita sui ricordi di chi ci ha lavorato e ha frequentato per anni la famiglia del suo fondatore, Aldo Piermattei, si snoda tra ricostruzioni belliche, tragedie ambientali, ricette prelibate e gustosi aneddoti. Sembra concludersi nel 2010 con la vendita del particolare edificio rotondo, progettato dall’ingegnere Costanzi di Ancona e inaugurato nel 1949, e con la perdita del suo carattere esclusivo. Ma forse è destinato ad altra storia se l’Istituto Gramsci ha voluto ricordarlo in questo libro.