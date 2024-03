Cammarelle e Kalambay per la storia della boxe

Convegno sulla boxe e la sua storia a livello locale a Senigallia, domani alle ore 18.30 all’Hotel City. Intervengono tra gli altri l’ex campione del mondo dei pesi medi Patrizio Sumbu Kalambay e il campione olimpico di Pechino 2008 dei pesi supermassimi Roberto Cammarelle. Due campionissimi: Kalambay, classe 1956, originario del Congo, fu naturalizzato italiano nel 1984, divenendo campione europeo nel 1987 e poi tra il 1990 e il 1993, oltre che iridato tra il 1987 e il 1989. Da anni stabilitosi a Chiaravalle, si è dedicato all’allenamento di pugili di livello internazionale. Cammarelle, 43 anni, oltre all’oro a Pechino è stato due volte campione del mondo e argento olimpico anche a Londra 2012: non è mai passato professionista, chiudendo nel 2016 la carriera tra i dilettanti con un record che parla da solo: 189 vittorie, 22 sconfitte. Ci sarà anche Flaviano Polinori, già campione italiano sempre dei pesi medi, residente a Senigallia e tecnico della gloriosa Accademia Pugilistica senigalliese, rifondata da qualche anno. Titolo del convegno organizzato dal Panathlon locale è "La boxe a Senigallia. Ieri, oggi e domani". Ci sarà tanto da dire: il pugilato in città ha una tradizione enorme, che in passato, negli anni Sessanta, ha visto anche campioni assoluti tra i dilettanti come gli scomparsi Giorgio Mancinelli e Sergio Mencarelli. Indimenticabili i match a Senigallia come quelli di Giuseppe Martinese, scomparso recentemente, che nel 1980 inaugurò il PalaPanzini vincendo il titolo europeo dei superleggeri.