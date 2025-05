Viabilità, scontro sui progetti da realizzare

Il tanto atteso piano asfalti è partito, in grandissimo ritardo, ma sono tanti i progetti di collegamento nelle periferie rimasti "appesi" in questo anno che dividono anche i programmi dei tre candidati a sindaco. "La bretella di via Sbrozzola si farà, i fondi sono stati tagliati dalla Regione nonostante il progetto esecutivo fatto dalla nostra amministrazione. Va fatta con o senza i fondi regionali – dice la candidata del centrosinistra Michela Glorio –. Necessario realizzare rotatorie per le frazioni, il bypass dell’Abbadia e quello di Padiglione-Campocavallo, la bretella di via Marco Polo per agevolare il traffico interquartiere. La variante a nord disegnata sul Prg è un discorso più generico. L’amministrazione Latini-Pirani in 13 anni non ha realizzato la strada di bordo, Staffolani inventa opere mai pianificate. Confrontandomi con alcuni residenti della zona, analizzando le ripercussioni alla viabilità e i tempi previsti per il lavoro, ho inviato alla commissaria prefettizia una richiesta di rinvio del cantiere per la pavimentazione di via Costa del Borgo, se invece di lunedì si può valutare di farlo slittare di tre settimane".

La candidata di Fratelli d’Italia Michela Staffolani dice: "L’amministrazione Pirani-Glorio è rimasta immobile negli ultimi dieci anni perché la strada di bordo a sud è rimasta ignorata sebbene la Regione avesse stanziato otto milioni di euro. Neanche un progetto è stato fatto. I fondi per la bretella di via Sbrozzola sono stati ritirati perché Pugnaloni ha chiesto per due anni la proroga di scadenza del progetto. Noi pensiamo a una bretella che da via Sbrozzola arrivi fino a via Flaminia I per bypassare anche San Biagio. Ok al bypass dell’Abbadia".

Il civico Francesco Pirani sostiene: "L’unico progetto concreto era la strada di bordo che Pugnaloni ha cancellato. La variante a nord è solo un tratteggio sulla mappa, sono felice che si torni a parlare di strada di bordo. Durante le amministrazioni Pugnaloni-Glorio con la creazione di una lottizzazione si è ostacolata la realizzazione della strada. E’ grave che si siano persi anni per realizzare la bretella che avrebbe unito l’ultima rotatoria di via Sbrozzola a via d’Ancona. C’era un finanziamento ma non è stato presentato il progetto e la Regione l’ha ritirato. Si può fare uno stralcio per una bretella tra via Sbrozzola e via Flaminia I. Non si è speso un euro per migliorare la viabilità. C’era un avanzo di 5 milioni di euro, la bretella si poteva realizzare".

Silvia Santini