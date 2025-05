"Hanno spostato troppi eventi"

Andrea Ricciotti ha la tabaccheria lungo corso Garibaldi: "Quello che mi è dispiaciuto più di tutto è vedere portar via qualsiasi tipo di evento. A parte la fiera di San Ciriaco, quella di Ancona in fiore è stata spostata in piazza Pertini, il mercatino dell’antiquariato lo stesso, i mercati francesi spostati, quelli per i crocieristi idem. Mi dispiace più questo dell’attesa del restyling. Gli eventi portano gente. Poi certo, aspettiamo anche il rifacimento del corso, ci sono le crepe giù per il corso, mi piacerebbe vedere un corso decente dove la gente si gode anche la passeggiata. Ma la gente non la porta il decoro. Giusto fare il restyling, ma servono gli eventi. E il degrado avanza, ma molto è colpa delle persone, cartacce per terra, escrementi dei cani, palazzi che hanno i cornicioni che si sgretolano, come l’ex Roma e Pace".