Campionati universitari, summit in Comune

L’assessore all’Università e alle Politiche giovanili, Marco Battino ha incontrato la delegazione della FederCUSI che sta effettuando in questi giorni dei sopralluoghi in città, in vista dei Campionati Nazionali Universitari in programma ad Ancona dal 24 maggio al primo giugno 2025.

Oltre 4000 studenti in quel periodo raggiungeranno la nostra città per si confrontarsi in diverse discipline sportive. Il Comune di Ancona, CUS Ancona e Università avevano già sottoscritto nei mesi scorsi una convenzione per collaborare alla realizzazione di questo importante appuntamento.