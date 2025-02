Campo nomade a Passo Varano, il Comune in cerca di soluzioni

Area carovaniera a Passo Varano, l’amministrazione comunale sta iniziando a lavorare su alcuni punti da trasformare in altrettante soluzioni da mettere in pratica entro i prossimi mesi. Alcune settimane fa il Carlino aveva sollecitato Palazzo del Popolo sul fronte del nucleo di giostrai che da anni vivono dentro dei mezzi occupando una parte sempre più vasta del parcheggio davanti allo stadio del Conero e al PalaRossini. Un agglomerato di caravan, di mezzi e strutture che sta aumentando a vista d’occhio a cui il Comune vorrebbe apportare delle modifiche: "Siamo a conoscenza del fenomeno, lo stiamo seguendo con attenzione e avviando le interlocuzioni necessarie per passare da una fase teorica a una attiva. Non è facile mettere in campo un intervento condiviso – spiega l’assessore alla sicurezza Giovanni Zinni – e non basta un singolo ufficio e un assessorato per risolvere una questione. È chiaro che una situazione di quel tipo non può essere lasciata al suo destino e che dunque alcune misure andranno necessariamente prese. È altresì evidente che non si può semplicemente chiedere a quelle famiglie di andarsene da lì e basta così. Ripeto, è qualcosa di molto delicato che coinvolge altre direzioni del Comune, soprattutto nel campo del sociale, ma soprattutto altre istituzioni della città e del territorio per dare risposte multilaterali al fenomeno".

Oltre ai mezzi dove le famiglie nomadi vivono, durante un sopralluogo che avevamo effettuato lo scorso gennaio, avevamo notato la presenza di tantissimi furgoni da noleggiare. Il Comune per ora garantisce la massima attenzione all’agglomerato di Passo Varano dove, è giusto dirlo, non si sono verificati fatti di alcun rilievo.