Cane rubato a Bologna e ritrovato ad Ancona grazie ai social

Ancona, 5 maggio 2024 – Un cane di grossa taglia rubato a Bologna è stato rintracciato ad Ancona grazie ai social. L'animale era in via Colleverde, dove ieri pomeriggio è intervenuta la polizia dopo la segnalazione del furto da parte dei proprietari.

Gli agenti hanno identificato una coppia di 30enni che aveva, poco prima, allertato il 112. Lei italiana lui straniero. Erano nei pressi di un parco, insieme ad un 36enne tunisino, che aveva delle ferite alle mani. A lui i due avevano affidato il cane, qualche giorno prima a Bologna, ma il 36enne era sparito con l'animale.

Tramite un annuncio su Facebook un utente aveva fatto una segnalazione sulla presenza del cane ad Ancona, proprio in via Colleverde. La coppia è arrivata in treno ad Ancona e una volta in via Colleverde ha visto il tunisino.

Il cane era in una casa vicina. I poliziotti sono andati a controllare ed effettivamente c'era l'animale, di grossa taglia, con il microchip identificativo. L'appartamento era di un'altra coppia che ha detto di aver preso il cane tramite il loro amico tunisino perché era stato abbandonato. L'animale è stato restituito ai proprietari e il tunisino denunciato per appropriazione indebita.