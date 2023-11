Cani senza guinzaglio. In spiaggia arrivano i vigili. Controlli ai microchip

Un sabato pomeriggio tranquillo a passeggiare in spiaggia con il proprio cane. Che c’è di meglio? Eppure qualcuno ieri pomeriggio ha storto il muso quando si è visto arrivare il controllo degli agenti della municipale: "Lo sapete che i cani vanno tenuti al guinzaglio e che rischiate la multa?". E giù verifiche di documenti, del microchip, con tanto di avvertenze elargite per non incappare in situazioni simile e non mettere a repentaglio la salute di altri cittadini che magari, ignari di tutto, sarebbero potuti essere aggrediti dal cane imbizzarrito di turno.

Questo non è accaduto ieri in spiaggia a Falconara. Ma i controlli ci sono stati. E sono state decine le persone ad aver fatto bonariamente le spese delle ramanzine dei vigili urbani che sono apparsi piuttosto intolleranti soprattutto su un aspetto: quello di non tenere al guinzaglio il cane, rischiando quindi che lo stesso potesse mettere in pericolo le persone attorno. Le sanzioni per chi non rispetta questo tipo di regole sono piuttosto salate.

Va detto innanzitutto che la spiaggia è demanio pubblico e che in questo periodo dell’anno, lontano da richiami balneari e attrazioni turistiche ed eventi, è possibile portare i cani in spiaggia a passeggiare. A patto però che ognuno controlli adeguatamente il suo cane e lo tenga legato al guinzaglio. In poche parole non è possibile liberarli e lasciare che corrano per chilometri senza che nessuno li veda più. Sarebbe un rischio per loro stessi, per i padroni degli animali e per chiunque si trovasse a che fare con loro. E’ consentito portare i cani in spiaggia a patto che vengano adeguatamente raccolte le deiezioni, cosa che non fanno tutti. Anzi i "ricordini" in spiaggia a Falconara spuntano proprio là dove meno te lo aspetti. In questo periodo dell’anno il bagnasciuga falconarese è particolarmente apprezzato per fare lunghe passeggiate nelle belle giornate di sole che questa stagione novembrina sta offrendo. La spiaggia è una riscoperta piacevole anche per chi fa running e walking: sono decine gli appassionati mattina e sera che si dedicano all’attività en plein air per correre, fare ginnastica, saltare.

Le corse dei cani insieme a quegli esseri umani diventerebbero sicuramente un pericolo che nessuno può permettersi. I controlli da parte degli agenti della polizia locale sono garantiti e proseguiranno, sempre nell’ottica della collaborazione con i cittadini e mai della mera repressione.