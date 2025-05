"Cantamaggio", albero portato in corteo con i canti popolari

Gran finale per il "Cantamaggio" di Morro D’Alba. Come da tradizione oggi (ore 22) l’albero ‘piantato’ in piazza Tarsetti, verrà portato in corteo, alla luce delle fiaccole, attorno alle mura della ‘Scarpa’ che cingono il paese, sino alla piazza Barcaroli, dove con una suggestiva manifestazione popolare verrà distrutto e bruciato in un grosso rogo.

A questa notturna festa di fine maggio, ultimo, spontaneo rito liberatorio e purificatore del fuoco, parteciperanno, gruppi di autentici suonatori e cantori popolari, che allieteranno la serata con musiche, canti e danze, il tutto annaffiato da Lacrima doc, offerto ai presenti, insieme alle bruschette, dal comitato organizzativo.