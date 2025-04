Caporossi in campo: l’ex dg dell’ospedale di Torrette si candida col centrosinistra

L’appuntamento era di quelli prestigiosi, il convegno ‘Dalla sanità alla salute: il tempo delle scelte’ all’hotel Federico II di Jesi. Professionisti, medici, infermieri a confronto – in presenza, tra gli altri, di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe e Giulio Argalia, presidente della Fondazione Snr Area Radiologica – anche sul sistema sanitario marchigiano. Nient’altro che il pane quotidiano dell’ex direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche Michele Caporossi che, a sorpresa, rispondendo alle domande dei cronisti, ha annunciato una probabile discesa in campo alle prossime elezioni regionali. La metà campo è il centrosinistra. Il giocatore da sostenere Matteo Ricci. Questo perché, ha ribadito a più riprese il manager, "c’è bisogno di aria nuova". L’altro concetto cardine: "Il cambiamento è interpretato dalle forze progressiste e io mi riconosco in quella proposta, che dovrà essere creata anche grazie al nostro contributo, che è quella del centrosinistra. Se mi candiderò? Penso proprio di sì, sono a disposizione perché c’è un progetto da costruire".

Caporossi, poi, non ha fatto mistero rispetto ai contatti già avuti con l’ex sindaco di Pesaro e europarlamentare dem: "L’ho sentito e ci ritroviamo su molte cose – ha aggiunto –. Ho notato in lui una grande capacità di ascolto e fare sintesi", l’imprimatur. Ha parlato al plurale, il già dg dell’ospedale regionale. Pensando al progetto editoriale Voce alle Marche lanciato nei mesi scorsi – alla presentazione a Senigallia, in platea, tanti big del Pd –, con il quale "abbiamo raccolto le voci dei marchigiani, le indicazioni e stiamo confezionando molti progetti, alcuni dei quali fondamentali come l’accessibilità alle cure sanitarie. Tema cruciale, questo: se non si riesce ad accedere ai servizi, c’è un problema. Ed è mancanza di civiltà". Quindi, il pensiero al futuro: "Il nostro ruolo dovrà essere meglio definito ma sicuramente noi ci saremo perché tra coloro, le migliaia di persone che ci seguono, c’è una volontà precisa di dire ‘Facciamo qualcosa per non stare fermi e per cambiare’. E cambiare – ha concluso il manager – significa respirare aria nuova. La regione ha bisogno di questo".

Giacomo Giampieri