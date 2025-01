Carabinieri, disarmò l’uomo col machete

Dopo 37 anni di onorata carriera, lo scorso 30 dicembre il luogotenente carica speciale Fabio Marco Del Beato ha lasciato il servizio attivo nel Nucleo operativo e radiomobile dell’aliquota operativa della Compagnia Carabinieri di Jesi. Originario de L’Aquila, si è arruolato nell’Arma nel 1987 ed ha lavorato nel Nucleo scorte di Roma e nella Stazione di Cava de’ Tirreni. In seguito al corso biennale nella Scuola Sottufficiali Carabinieri, ha operato nelle Stazioni di Moie di Maiolati Spontini e Ancona, nell’Aliquota Radiomobile di Jesi e, infine, nell’aliquota operativa del Nor jesina per 27 anni.

Nel 2008 ha conseguito la laurea in scienze dell’amministrazione. Nel 2015 è stato insignito della medaglia d’argento al valore dell’Arma per aver bloccato un uomo che, in stato di alterazione psicofisica, stava minacciando i passanti con un machete: nonostante fosse ferito, è riuscito a disarmarlo e ad arrestarlo dopo una violenta colluttazione. Ha ricevuto, inoltre, vari encomi per essersi distinto in importanti attività d’indagine.

Del Beato è stato salutato dai colleghi in presenza del maggiore Elpidio Balsamo, comandante della Compagnia di Jesi, e del capitano Federico Pellegrini, comandante del Nor di Jesi.